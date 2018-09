Inter, Perisic: “Quella di oggi è una vittoria molto importante”

Perisic: “Abbiamo lottato fino alla fine”

L’Inter vince contro gli Spurs e forse dà una svolta alla sua stagione. Ivan Perisic, esterno di attacco nerazzurro, si è concesso ai microfoni nel posta partita. “Vittoria molto importante, conosciamo il calendario. Abbiamo fatto bene, lottando fino alla fine, dimostrando carattere. Ce l’abbiamo messa tutta e alla fine abbiamo vinto” – ha affermato il croato -.

La vittoria di questa sera, martedì 18 settembre, è stato il primo passo verso la rinascita. Spalletti può essere soddisfatto della reazione die suoi ragazzi, ma c’è ancora molto su cui lavorare in vista del futuro. “Per molti di noi era la prima partita di Champions, non era facile. Anche per me è stata la prima dopo 6 anni. Ora testa alla Samp e poi vediamo. Ora abbiamo 3 punti, ma guardiamo partita dopo partita” – ha aggiunto il professionista -.