Inter – Perisic: è arrivato il momento di essere decisivo

Il croato ha i numeri per fare la differenza

L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, avrà una serie di impegni di livello sia in campionato sia in Champions League. I nerazzurri, infatti, saranno chiamati a scendere in campo contro il Milan e con il Barcellona al Camp Nou.

Luciano Spalletti allenerà la squadra in vista delle gare sopracitate. Lo stesso manager, però, avrà a disposizione l’intera rosa solo pochi giorni prima della stracittadina. L’ex Roma e Zenit punterà sui suoi punti fermi, ma, al tempo stesso, sarà consapevole delle soluzioni che potrà trovare in panchina. Uno dei top della squadra è sicuramente Ivan Perisic.

Tanti pregi, un punto debole

Il croato, ex Borussia Dortmund, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. L’assist messo a disposizione di Icardi nella sfida vinta a Ferrara contro la Spal deve essere un punto di partenza per una crescita esponenziale. Il numero 44 della formazione milanese, grazie ai suoi punti di forza, può essere devastante grazie alle sue doti tecniche e atletiche.

Il suo più grande problema è sempre stata la discontinuità. Nella passats stagione, il Nazionale croato ha segnato ben 11 gol in campionato e confezionato 9 assist, ma per diversi mesi non è riuscito ad incidere, a mettere in mostra le sue reali qualità alfine di aiutare la squadra nei momenti più difficili. In questa stagione, Spalletti lo ha cambiato diverse volte o lo ha tenuto a riposo in alcune occasioni per risparmiarlo in vista dei match più importanti.

Le alternative, in panchina, non mancano. Keita e, soprattutto, Politano si stanno dimostrando dei giocatori validi. L’ex Sassuolo ha già segnato in questo campionato e sta dando garanzie, poichè risulta efficace in entrambe le fasi di gioco. Keita, invece, deve ancora trovare la migliore condizione. Il senegalese, nonostante l’errore commesso davanti alla portiere della Spal, ha offerto una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco, soprattutto, in fase di ripiegamento.