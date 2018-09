Inter, pericolo scampato: problemi seri al ginocchio di Vidal

Il cileno preoccupa

L‘Inter è stata vicinissima al colpo Arturo Vidal. Il cileno si è poi trasferito al Barcellona perché l’offerta spagnola era superiore a quella nerazzurra. I dirigenti di Corso Vittorio Emanuele sono stati anche criticati per non aver chiuso in maniera rapida l’affare.

A distanza di quasi un mese, però, si potrebbe parlare di pericolo scampato. Le condizioni del ginocchio del calciatore sono peggiorare. L’allarme arriva dal ritiro della Nazionale cilena e come riporta il Mundo Deportivo :

“Arturo Vidal ha accusato un problema al ginocchio destro che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento, Improbabile la sua presenza nel match di venerdì contro il Giappone, in casa Barca attendono sviluppi sulla situazione per cercare di capire se il giocatore sarà rispedito in Spagna.Il centrocampista, lo scorso aprile, fu operato in artroscopia proprio al ginocchio destro”

Un possibile sospiro di sollievo per l’Inter che attendeva solo la firma dell’ex Juventus. Il calciatore affronterà anche l’Inter, considerato il sorteggio del Gruppo B di Champions League che prevede Inter, Barca, Tottenham e P.S.V.

Fonte, Mundo Deportivo, Tuttomercatoweb