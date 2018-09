Inter, per una volta tutti d’accordo… tranne qualcuno: svista clamorosa!

Inter: ancora una volta un rigore negato

L‘Inter esce sconfitta da San Siro ma recrimina per un calcio di rigore negato quando il parziale era ancora sullo 0-0. Anno nuovo, storia vecchia e dopo il penalty non concesso alla prima giornata contro il Sassuolo, arriva l’ennesimo episodio.

Questa volta è un tocco con il gomito di Federico di Marco, necessario per togliere dalla porta un tiro di Ivan Perisic. Il direttore di gara non ha nemmeno consultato il Var. Nello studio di Sky hanno confermato in piena unanimità l’errore dell’arbitro:

“Probabilmente l’episodio non è stato rivisto perchè sono state modificate le regole del Var ma il rigore è netto.” Una nuova stagione con i fantasmi dello scorso anno.