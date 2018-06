Inter: Per Pedullà due grandi si giocano il posto di Cancelo

Inter: Per Pedulla è partita a due

(Calciomercato Inter) Alfredo Pedullà durante “Aspettando Calcio Mercato” ha fatto il punto sul mercato nerazzurro per la fascia destra lasciata scoperta da Joao Cancelo.

Per il giornalista tutto ruota ancora intorno all’asse Inter – Roma: “ “L’agente di Aleix Vidal (Barcellona) è in Italia. L’Inter è fredda, nella lista dei terzini è al terzo-quarto posto, mentre la Roma lo apprezza molto, dopo averci già provato invano a gennaio.”

“La Roma è un’opzione per Aleix Vidal e il suo arrivo può essere collegato alla situazione di Alessandro Florenzi, che ha come priorità i giallorossi, ma l’Inter è molto interessata a lui qualora non rinnovasse.”

“Eventualmente ci sarebbe da valutare il nodo legato alla formula. Florenzi per la Roma può costare 25 milioni, ma è in scadenza… e non è possibile prenderlo in prestito, mentre l’Inter con questa formula vorrebbe provare ad acquistare Sime Vrsaljko dall’ Atletico Madrid, che è valutato allo stesso modo“.

Florenzi, trattativa complicata

Florenzi da settimane è in trattativa con la Roma per il rinnovo del suo contratto. Il 25enne giallorosso sarebbe l’erede designato per raccogliere l’eredità di Totti e De Rossi come simbolo della romanità giallorossa.

Ma a questo punto è evidente che la trattativa rischia di andare per le lunghe. Dalle notizia trapelate, la Roma avrebbe offerto a Florenzi 2,5 milioni di euro per tre anni. L’Inter pare disposta ad un grosso sacrificio per il tuttocampista giallorosso, fino ad arrivare a circa 4 milioni di euro. Una differenza notevolissima che evidentemente sta mettendo in crisi anche la volontà di Florenzi di non lasciare la Roma.

L’approccio del DS Monchi con il manager di Vidal potrebbe dunque avere un duplice significato. Portare a casa un ottimo terzino per la società capitolina che, a quel punto, potrebbe decidere di non giocare ulteriormente al rialzo con Florenzi. In quel caso l’Inter potrebbe davvero sognare…

Fonte Sportitalia

