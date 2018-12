Inter, per la prossima estate si punta ad un clamoroso ritorno

Non accennano a placarsi i lavori in casa Inter. Ancora una volta, ad essere “ristrutturato”, potrebbe essere il reparto difensivo. E’ vero, la scorsa estate, con gli ingaggi a parametro zero di De Vrij e Asamoah, Piero Ausilio per la difesa ha messo a segno due gran bei colpi. Adesso però, la voglia del club di Corso Vittorio Emanuele, è rimpolpare ulteriormente la rosa ringiovanendola.

E’ cosi che torna in auge il nome di Cristiano Biraghi. L’attuale terzino della Fiorentina, visti i trascorsi nel vivaio nerazzurro, in chiave liste per l’Inter potrebbe essere molto utile. L’estate scorsa Mirabelli aveva tentato di portarlo nella Milano rossonera, ma adesso Biraghi potrebbe approdare sull’altra sponda del Naviglio. Ausilio lo segue con interesse già da svariate settimane, ma trattare i prezzi dei cartellini dei gioielli viola, con la famiglia Della Valle non è mai semplice.

Attenta Inter, per Biraghi c’è anche l’Atletico Madrid

Come sottolineato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, per il terzino gigliato ci sarebbe anche l’interesse dei Colchoneros. I madrileni inoltre, pare abbiano mandato degli scout per visionarlo dal vivo in occasione della sfida contro la Juventus di sabato scorso. Per questo motivo, la Fiorentina ha esteso di un anno la durata del contratto del ragazzo senza inserire alcuna clausola rescissoria. Così facendo, chi vorrà trattare Biraghi, dovrà presentare alla Viola un’offerta irrinunciabile.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)