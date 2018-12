Inter, per la prossima estate pronto un altro colpo a parametro zero

Stando a quanto riferito dalla redazione di Tuttomercatoweb, per la prossima estate l’Inter starebbe progettando un altro colpo “low cost”. Dopo gli ingaggi di De Vrij e Asamoah, Piero Ausilio è pronto a riutilizzare il canale dei parametri zero. Questa volta, a finire nel mirino del DS interista è stato Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United è stato seguito dall’Inter già la scorsa sessione di mercato, ma il club di Corso Vittorio preferì puntare su Sime Vrsaljko.

Il nome dell’ex Torino, per i meneghini è tornato di moda proprio perché i continui infortuni del croato non fanno stare sereno il tecnico Spalletti. Il vice-campione del mondo è attualmente in prestito, ma difficilmente l’Inter verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i 15 milioni di euro validi per il diritto di riscatto. Per questo motivo, ingaggiare Darmian a zero per i nerazzurri sarebbe un ottimo colpo.

Inter, per Darmian ci sarebbe poca concorrenza

Nonostante il terzino dei Red Devils possa fare gola a molte squadre italiane, il club di Corso Vittorio Emanuele potrebbe tranquillamente trattare col ragazzo. Il motivo è abbastanza semplice. La Juventus è attualmente coperta da Cancelo e De Sciglio, il Napoli ha Hysaj e Malcuit, il Milan ha Conti e Calabria (più Abate) e la Roma ha Florenzi. Insomma, per Darmian, almeno sulla carta, i meneghini potrebbero avere la strada spianata. Il difensore inoltre, è stato proposto anche alla Lazio, ma i capitolini sembrerebbero orientati verso profili come quelli di Hateboer e Zappacosta. Per quanto concerne le piste estere infine, sul ragazzo ci sono anche il Fulham del neo-tecnico Ranieri e il Valencia, ma il giocatore preferirebbe tornare a giocare in patria.