Inter, per il peggiore in campo bene ma non benissimo (GdS)

Inter, Vrsaljko bene ma non benissimo

L’Inter ha dominato la gara contro la Lazio, ma un peggiore in campo la Gazzetta dello Sport doveva individuarlo. Questa volta è toccato a Sime Vrsaljko che, secondo la rosea, non è stato all’altezza dei suoi compagni di squadra.

Ecco la sua pagella: “In difficoltà in fase iniziale, quando la Lazio riesce a sfondare dalla sua parte. Poi trova le contromisure e finisce in gloria anche per lui. Mezzo voto in meno per un’ammonizione di… spogliatoio, dopo una reazione a gioco fermo nei confronti di Radu per difendere Politano. Voto 6”.

Una prestazione quindi tutto sommato positiva per l’ex Atletico Madrid che però “paga” le prestazioni assolutamente migliori dei suoi compagni di squadra. Anche Joao Mario, per dirne uno a caso che non giocava dal 13 maggio, ha giocato meglio di Sime. La Gazzetta dello Sport infatti ha valutato la prestazione del portoghese 6,5. Che forse gli sta pure stretto…

Le pagelle degli altri

Lazio Inter è stata una partita fantastica per i tifosi nerazzurri, con solo qualche minuto di sofferenza all’inizio del secondo tempo. Il tutto grazie alla squadra di mister Spalletti, che ha disputato un match stratosferico. A dimostrazione di questo ci sono le pagelle redatte dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

A fare compagnia a Icardi (7,5) c’è Brozovic, autore del secondo gol interista, ma anche di una grande partita. 7 invece per Handanovic, Skriniar, Miranda, Vecino, Perisic e Borja Valero. 6,5 per Asamoah, Joao Mario e Politano. Infine, il 6 a Vrsaljko raccontato poc’anzi.