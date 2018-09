Inter, peggiorano le condizioni di Lautaro Martinez: le ultime

Inter, Lautaro torna a Milano

Niente da fare: Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter, ha lasciato il ritiro dell’Argentina nella notte italiana a causa del problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare, di fatto, la sfida contro il Bologna. Salterà quindi le due amichevoli contro Guatemala e Colombia.

Adesso per lui ci sarà il ritorno a Milano.Lo staff medico nerazzurro valuterà l’entità del suo infortunio e stabilirà i tempi di recupero. E’ un grave colpo per Spalletti che, con Icardi non al meglio, perde momentaneamente il suo sostituto naturale.

Ecco il tweet con il quale l’AFA ha annunciato l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto il calciatore interista.