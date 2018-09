Inter Parma | Da oggi inizia un autentico tour de force: le tappe

Inter Parma da il via ad un autentico Tour de force per la squadra guidata da Luciano Spalletti

Inter Parma | Oggi i nerazzurri tornano a giocare dopo la sosta che ha lasciato il palcoscenico calcistico alle varie nazionali. Al ritorno dalla pausa attende alla squadra di Luciano Spalletti un autentico tour de force, che vedrà l’Inter scendere in campo ben 7 volte in appena 22 giorni, pr una media di circa una gara ogni tre giorni. Un calendario davvero fitto che potrebbe già stabilire su quale strada si metterà la stagione nerazzurra appena iniziata. In campionato attendono l’Inter 5 gare sulla carta agevoli. Ma guai a sottovalutare una qualsivoglia squadra del nostro campionato. Sassuolo e Torino docet. In mezzo a questi 5 match andrà in scena il tanto auspicato ritorno dell’Inter nel palcoscenico dell’Europa che conta, con Tottenham e PSV Eindoven primi ostacoli d superare.

Il calendario

Dopo la gara di oggi contro il Parma i nerazzurri scenderanno ancora in campo martedì, sempre a Milano, contro gli Spurs di Pochettino. Poi avverrà l’esatta replica. Prima sabato contro la Sampdoria e di nuovo martedì, stavolta contro la Fiorentina dell’ex Pioli, nel primo turno infrasettimanale di questa stagione. Sabato 29 ci sarà la gara casalinga contro il Cagliari e mercoledi 3 il match di Champions con gli olandesi del PSV. A chiudere questo duro ciclo la gara di domenica 7 contro la Spal. A seguire la sosta, al termine della quale ad attendere i nerazzurri ci sarà il derby contro il Milan.