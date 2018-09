Inter-Parma: Spalletti tiene d’occhio il difensore Bastoni

Il giovane difensore nerazzurro in prestito al Parma pronto a conquistare Spalletti

Inter-Parma, gara valida per la quarta giornata di serie A, sarà una sfida dai molteplici interessi per Spalletti. Da una parte il tecnico cercherà continuità nel gioco e nel risultato dai suoi dopo Bologna. Dall’altra guarderà con molto interesse la prestazione dei due giovani nerazzurri spediti in prestito al Parma nel mercato estivo insieme a Biabiany. I difensori Dimarco e, in particolare, Bastoni sono pronti a conquistare una maglia da titolare contro i nerazzurri per farsi notare proprio da Spalletti. Quest’ultimo vorrà capire se l’ex difensore dell’Atalanta è pronto a misurarsi in una grande squadra. Acquistato dal club bergamasco per 9 milioni, dopo aver battuto la concorrenza di molti club, Bastoni potrebbe essere il valore aggiunto per l’Inter del futuro. Un talento che i nerazzurri stanno cercando di far maturare in prestito al club crociato per una stagione. Non è da escludere, però, che nel caso Bastoni riuscisse a impressionare da qui a gennaio, un rientro anticipato a Milano per la gioia dei tifosi che hanno apprezzato sin da subito l’acquisto del giovane difensore.