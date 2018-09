(Inter Parma) Spalletti: Keita e Icardi sulle spine, Joao Mario torna sotto i riflettori

Inter Parma: il mister gioca in difesa

(Inter Parma) Mister Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky nell’immediata vigilia di Inter Parma. Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulle criticità dell’attacco nerazzurro con Icardi rientrato solo da poche ore dalla nazionale e Lautaro Martinez ancora ai box per l’infortunio muscolare.

Secondo Spalletti “le partite vere hanno presentato una realtà diversa rispetto al precampionato, ora non possiamo più permetterci di sbagliare. Personalità? C’è l’abbiamo, ogni tanto ci viene difficile metterla in pratica, siamo cresciuti molto sotto l’aspetto del gioco e del possesso palla, sono fiducioso.

Keita? Può fare la prima punta, rispetto a Icardi è più bravo a palleggiare che ad andare in profondità. Hanno qualità che possono essere abbinate, la squadra trova soluzioni e vantaggi in maniera differente a seconda di chi scende in campo. Icardi? Sarà della partita, è importante un po’ tutto e i ragionamenti verranno fatti a 360°”.

Nel corso della conferenza stampa pomeridiana Luciano Spalletti ha avuto invece un passaggio che chiarisce definitivamente la situazione di Joao Mario . Il portoghese “può essere senza dubbio scelto per giocare titolare in queste tante partite che ci aspettano nelle prossime tre settimane”.

(Fonte Sky Sport)