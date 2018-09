Inter Parma | Sky: “Spalletti pronto a sorprendere nell’11 titolare”

Inter Parma | Spalletti come sempre pronto a sorprendere nell’11 titolare

Inter Parma andrà in scena alle ore 15 e aprirà la quarta giornata di questa stagione calcistica che vede al momento i nerazzurri aver raggiunto una sola vittoria. Sky Sport 24, attraverso le parole dell’inviato Matteo Paventi, che segue da vicino le vicende legate al mondo Inter, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul match. Intanto si annuncia che l’erba di San Siro è davvero in un ottimo stato. Anche la cornice che accoglierà l’Inter oggi pomeriggio, e sopratutto martedì contro il Tottenham, sembra essere quella giusta. Spalletti ha però voluto distogliere l’attenzione dall’impegno europeo, per tenere al massimo la concentrazione per il match di oggi contro il Parma.

Nell’11 probabile sembra essere confermata la difesa a 4 con Asamoah, D’Ambrosio, Skriniar e De Vrij. A centrocampo confermata la coppia di Bologna con Gagliardini e Brozovic. Sulla trequarti, stando a quanto riportato da Sky Sport 24, i favoriti sono Politano, Perisic e Nainggolan, alle spalle dell’unica punta Keita.

Occhio alle sorprese

Sky sottolinea però che sempre più spesso Spalletti è solito sciogliere i dubbi in merito all’11 titolare all’ultimo momento. E spesso concede sorprese. Per questo occhio alla possibilità di vedere in campo dal primo minuto Mauro Icardi, con Keita che potrebbe o scalare a sinistra al posto di Perisic, o accomodarsi in panchina. Questo perché con il doppio impegno il tecnico potrebbe decidere di intensificare la rotazione degli uomini. In ascesa anche le quotazioni di Antonio Candreva.