Inter Parma, nessuna rete dopo la fine del primo tempo

Inter Parma regala poche emozioni

La prima frazione di gioco di Inter Parma termina a reti inviolate. Nerazzurri in netto controllo del match con un pressing asfissiante. Gioco propositivo che ha costretto il portiere Sepe a vari Interventi. DI Ivan Perisic e Keita Balde le occasioni più importanti.

Parma raccolto nella propria metà campo per poi partire in contropiede. Un super intervento di Samir Handanovic non ha concesso il gol a Gervinho dopo un tiro a distanza ravvicinata. Da registrare l’ottima prova di Antonio Candreva nelle due fasi. L’esterno si è spesso accentrato e ha dimostrato di aver preso la giusta consapevolezza nelle giocate. L’ex Lazio e Radja Nainggolan sono i calciatori più vivaci. Il reparto offensivo, senza Mauro Icardi, dimostra poca pericolosità. L’argentino si sta gia scaldando per subentrare nella ripresa.