Inter Parma, nessun dubbio per il tecnico degli emiliani: “Inter costruita per…”

Inter Parma, l’allenatore della squadra emiliana ha parlato in conferenza stampa, parole chiare sul ruolo dei nerazzurri in questa stagione

Inter Parma aprirà la quarta giornata della serie A 2018/2019. Domani pomeriggio alle ore 15:00, le due squadre si affronteranno a ‘San Siro’. Per la squadra emiliana, dopo la buona prova fornita contro la Juventus, un altro impegno difficile.

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore degli emiliani è stato molto chiaro sull’Inter e sul ruolo dei nerazzurri in questa stagione.

Le parole di D’Aversa

Nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio, l’allenatore ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza stampa che anticipa il match di campionato. Ecco il commento di D’Aversa: “Sotto l’aspetto motivazionale per gare come queste l’allenatore fa ben poco, giochiamo contro una squadra costruita per competere con la Juventus, in uno degli stadi più belli d’Italia: dobbiamo considerare il fatto che a differenza della gara contro la Juventus non c’è il fattore campo a nostro favore, dobbiamo dunque essere bravi a stare in partita”.

Il tecnico del Parma ha parlato anche della formazione che potrebbe scendere in campo domani. Queste le sue parole: “Devo valutare alcune situazioni. Su Di Gaudio si è scritto che ha avuto problematiche fisiche, invece ha ricevuto un permesso per una situazione familiare. Bisogna valutare chi è rientrato in settimana: Sierralta si è allenato solo ieri perché rientrato mercoledì sera. Vanno considerati tanti aspetti, la maggior parte della formazione è quella già vista contro la Juve, sia perché si è fatto bene, sia perché la condizione di qualcuno è cresciuta”.

Le assenze dell’Inter

D’Aversa ha parlato anche dell’Inter e delle assenze tra i nerazzurri. “Se non c’è Icardi ci sarà un altro al suo posto, loro hanno grande potenziale in una rosa costruita per competere contro la Juventus, guai a pensare che si tratti di un impegno più semplice per una loro assenza. Sarà una gara difficile, hanno giocato spesso con il 4-2-3-1 come visto nelle ultime gare comprese quelle estive. Si cerca sempre di preparare al meglio la gara, quel che conta è l’interpretazione, mi auguro di vedere la stessa personalità e determinazione viste contro la Juve: l’Inter è brava a venirti a pressare, a maggior ragione dovremo essere tecnicamente puliti e sbagliare il meno possibile”.

Sul match di domani, D’Aversa si augura di vedere il Parma sceso in campo contro la Juventus. Ecco le sue parole: “La gara di San Siro dobbiamo viverla come un bell’evento, ci troveremo in uno stadio importante da protagonisti perché siamo in Serie A: sulla carta si può pensare che non c’è storia ma contro la Juve abbiamo dimostrato che se si affrontano le cose in un determinato modo nella vita tutto è possibile”.

(fonte: parmacalcio1913.com)