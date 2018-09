Inter Parma: le probabili con un occhio al Tottenham

Inter Parma: le probabili formazioni senza tralasciare l’impegno di Champions

Inter Parma: gara tutt’altro che semplice quella contro i gialloblu che pur essendo una neo promossa, hanno già fatto intravedere di che pasta sono fatti. I reparti sono ordinati e le ripartenze di Gervinho possono essere letali. Come detto da mister Spalletti, il Parma è una squadra con una storia importante, abituata alla serie A. Ma la difficoltà per i nerazzurri non sarà solo quella di pensare agli uomini di D’Aversa ma anche di non dimenticare che Martedì ci sarà la prima di Champions in casa contro il Tottenham.

Gli allenamenti ad Appiano per questo, sono proseguiti con ritmo e intensità durante la sosta. I giocatori impegnati con le nazionali sono rientrati lunedì proseguendo fino alla giornata di giovedì con conseguente dubbio sull’impiego da titolare. Icardi infatti dovrebbe partire dalla panchina, come del resto Vecino per far posto a Gagliardini. Certi di esserci dal primo minuto dovrebbero essere Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Brozovic e Nainggolan. Ecco che si ipotizzerebbe così l’utilizzo di Vrsaljko contro i londinesi (comunque convocato da ieri nonostante lo stop a gara in corso con la Spagna) come quello di Asamoah, vista la maggiore abitudine a giocare questo tipo di gare. Sarà curioso vedere come proprio Brozovic e Nainggolan affronteranno questo intenso periodo dato che con la loro eventuale assenza, il tecnico dovrebbe ricorrere a dei cambi anche di modulo vista l’assenza di degni sostituti. Da quanto raccolto, ecco la probabile di oggi pomeriggio schierata con un 4-2-3-1: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita.