Inter Parma, le pagelle dei quotidiani: pensiero comune sui nerazzurri

I voti ai nerazzurri dei tre maggiori quotidiani

Il giorno dopo Inter Parma, il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e TuttoSport, hanno stilato le consuete pagelle come sempre avviene il giorno dopo la gara.

Quasi tutti i nerazzurri sono stati insufficienti, con voti molto bassi, specie in attacco. La Gazzetta dello Sport premia la prestazione di Nainggolan, “non sempre lucido, ma dà tutto quello che ha, a differenza di troppi“.

Peggiore in campo Brozovic, che sembra tornato impreciso e discontinuo come nelle prime stagioni in nerazzurro: “Tutto passa da lui: responsabilità sproporzionata al suo talento e alla sua continuità. Il buon finale di stagione scorsa ha illuso“. Male anche Keita, che “sembra il fratello lento della freccia che incantava alla Lazio“.

Questi i voti della rosea: Handanovic 6; D’Ambrosio 5 (dal 26′ st Asamoah 6), Skriniar 6, de Vrij 6, Dalbert 5; Gagliardini 5, Brozovic 4; Candreva 5 (dal 14′ st Politano), Nainggolan 6,5, Perisic 4,5; Keita 4,5 (dal 1′ st Icardi 4,5). Spalletti 4,5.

Per il Corriere dello Sport Icardi è un caso

Il Corriere dello Sport premia, invece la prestazione di Dalbert, “una delle poche note liete della giornata. A sinistra spinge spesso, con il giusto tempismo e piazzando buoni cross. Efficace“. Bocciato il reparto offensivo, con Icardi che “alla quarta giornata è ancora senza reti. Un caso“.

Handanovic 5,5; D’Ambrosio 6 (dal 26′ st Asamoah 6), Skriniar 6, de Vrij 6, Dalbert 6,5; Gagliardini 5,5, Brozovic 5; Candreva 6 (dal 14′ st Politano 5), Nainggolan 6, Perisic 5,5; Keita 4,5 (dal 1′ st Icardi 4,5). Spalletti 4.

Bocciato Keita: 4,5 il voto dei quotidiani

Tuttosport, invece, salva la prestazione dei difensori centrali, de Vrij (“Dietro non sbaglia nulla ed è pure pericoloso in attacco“) e Skriniar (“Pressochè ineccepibile“), che fanno il loro dovere, mentre boccia senza attenuanti centrocampo e attacco. Duro il commento anche su Spalletti: “La squadra è svuotata di idee e non sa fare male agli avversari. Il problema è che lui non sembra avere la soluzione per guarirla“.

Handanovic 5,5; D’Ambrosio 5,5 (dal 26′ st Asamoah 5,5), Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Dalbert 6,5; Gagliardini 5, Brozovic 5; Candreva 6 (dal 14′ st Politano 4,5), Nainggolan 5,5, Perisic 5,5; Keita 4,5 (dal 1′ st Icardi 4,5). Spalletti 4,5.

Fonte: GDS, CDS, TS