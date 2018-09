Inter-Parma, Keita mostra la sua grinta su Instagram

Loading...

Balde Keita Diao è su di giri, e freme per la prossima partita contro il Parma a San Siro. L’ex Monaco e Lazio dopo aver messo a segno una perla con il suo Senegal contro il Madagascar nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, vuole ripetersi davanti ai suoi nuovi tifosi, i quali su Instagram hanno risposto in maniera positiva a una foto postata dal senegalese intitolata ‘back’. La voglia di spaccare il mondo dell’ex Barca sarà fondamentale per Spalletti che punterà nuovamente su di lui dopo la prestazione non brillante nella vittoria ai danni del Bologna.