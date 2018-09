Inter-Parma, il laterale gialloblu: “Una gara che si motiva da sola”

Verso Inter-Parma: le parole di Gazzola

Inter-Parma è il prossimo step di campionato per i nerazzurri. Dopo la pausa Nazionali, la squadra riprenderà il suo cammino in Serie A, e lo farà a San Siro, contro i gialloblu. Questi ultimi sono carichi e determinati, come dichiarato dal laterale Marcello Gazzola: “Al Meazza non avremo magari il calore del pubblico di casa – ha detto a Parma Live – ma è una partita che si motiva da sola. Quando si gioca contro queste squadre, le motivazioni le si trova dentro”.

Il Parma ha disputato tre buone gare in questa fase iniziale della stagione, ma ha ottenuto fin qui soltanto un punto: “Questa sosta serve anche a riordinare le idee e mettere minuti nelle gambe. Ci sarà bisogno di tutti, è un campionato lungo per cui non fasciamoci la testa”, ha dichiarato il difensore.