Inter-Parma, emergenza attacco per mister D’Aversa

L’allenatore dei ducali, nella sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro l’Inter, dovrà fare a meno di Di Gaudio, e Ciciretti. L’ex Carpi è una pedina fondamentale nello scacchiere emiliano, e non sarà facile supplire alla sua assenza. Il coach del Parma sembra orientato a confermare Gervinho sull’out di destra, mentre sulla sinistra potrebbe esserci spazio per l’ex Novara Da Cruz, subentrato a partita in corso contro la Juventus nell’ultimo match di campionato. Al centro dell’attacco confermatissimo l’ex Napoli Inglese.