Inter Parma | Condo’ a Sky: “La situazione dell’Inter drammatica”

Inter Parma | Condo’ a Sky commenta la gara che ha visto la sconfitta dei nerazzurri

Inter Parma doveva essere la gara della consacrazione dei nerazzurri, che desse continuità alla gara vinta due sabati fa a Bologna. E invece Luciano Spalletti esce di nuovo sconfitto (per la seconda volta in questo campionato in appena 4 gare). E se sono 4 le gare giocate altrettanti sono i punti raccolti. Un bottino davvero misero visto il mercato e viste le ambizioni della squadra nerazzurra. A sottolineare il momento critico dell’Inter ci ha pensato Paolo Condo’, giornalista ed opinionista di Sky.

Le parole

“Il momento dell’Inter è difficile, e se guardiamo la classifica a questo punto è drammatica. Soprattutto se consideriamo il calendario, che non è stato molto difficile. Basti fare il paragone con quello che ha affrontato finora il Napoli o il Milan. Per i nerazzurri il problema è che manca qualcuno davanti che risolva le partite. Perché l’Inter ha creato, ma è mancato chi la mettesse dentro.”