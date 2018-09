Inter Parma | Clamoroso ciò che è accaduto, il CdS sostiene che il rigore…

Sullo 0-1, c’è Rigoni in off side sulla traiettoria pallone-Handanovic, che è disturbato (si sposta verso la sua destra per veder partire il tiro). Punibile? Rigoni è a sette metri dal portiere (non si può considerare distanza di gioco), ma l’interferenza con Handanovic c’è.

Manca un quasi rosso a Gagliardini (neanche ammonito) e un giallo chiaro per Sepe: per evitare che l’Inter batta velocemente un angolo, butta volontariamente il pallone in campo (comportamento antisportivo). Rischia Brozovic: al giallo, manda a quel paese con il braccio l’arbitro, avesse trovato qualcuno di polso… “

Fonte: Corriere dello Sport