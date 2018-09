Inter Parma | Adani: “Ecco gli aspetti positivi e quelli negativi dell’Inter”

Inter Parma | Adani analizza il momento dell’Inter

Inter Parma | La gara si è appena conclusa e la squadra nerazzurra esce sconfitta in casa dopo una gara dominata ma che non si è riuscita a sbloccare. Un gran gol di Di Marco segna la sconfitta degli uomini di Spalletti, che nelle 4 gare finora disputate sono riusciti a raccogliere un bottino modesto. Lele Adani, ex difensore dell’Inter ed attuale opinionista di Sky ha voluto analizzare il momento della squadra di Spalletti. In particolare l’ex nerazzurro ha voluto sottolineare gli aseptti positivi e qulli negativi della squadra.

Le parole di Adani

“L’Inter deve capire quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi e far leva sui primi. Tra questi c’è la spinta del pubblico, e il blasone di essere tornati a disputare la Champions League. Tra quelli negativi c’è l’incapacità di stare in una certa posizione di classifica. L’anno scorso hanno raggiunto il quarto posto negli ultimi minuti della stagione. ora devono dimostrare di poter lottare per posizioni alte di classifica. Bisognerà, per fare ciò, stare stabilmente elle prime posizioni, e quest’anno sarà dura, perché giocano la Champions che porta via molte energie.”