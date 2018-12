Inter: oltre alla sconfitta un’altra tegola. Infortunio per il nerazzurro, i tempi di recupero

Juventus Inter, il giocatore nerazzurro non è stato utilizzato per un problema muscolare, ecco la situazione aggiornata

Juventus Inter, questa sera Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, in panchina per novanta minuti, ha un problema muscolare.

E’ lo stesso tecnico nerazzurro a parlare dell’infortunio di Vecino durante la conferenza stampa di poco fa. Ecco le sue parole: “Vecino ha un problema fisico muscolare, non poteva essere utilizzato stasera, vediamo se recupera per martedì. Parlato col dottore, se lo lasciamo a riposo può recuperare”.

Per il match che vale la stagione in Champions League, il recupero di Vecino diventa fondamentale. Con Radja Nainggolan non ancora pienamente recuperato, il forfait dell’uruguaiano potrebbe essere un serio problema in più per Spalletti.