Inter, occhi puntati sul giovane difensore. Occhio alla concorrenza (TS)

Inter, occhi sul giovane difensore

L’Inter sta già pensando al dopo Miranda. Il difensore brasiliano, infatti, a fine stagione potrebbe lasciare e Ausilio e Marotta non vogliono farsi trovare impreparati. Oltre al solito Andersen, finito nel mirino della Juventus, il duo nerazzurro sta seguendo il giovane difensore centrale del Galatasaray Kabak.

Si tratta di un centrale molto fisico dotato però anche di piedi buoni. Su di lui, oltre alla società nerazzurra, sono piombate diverse big europee. Tra queste spiccano, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Borussia Dortumund, il Manchester City, il Bayern Monaco e Roma.

La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Logico però che, considerate le pretendenti e le rispettive possibilità economiche, si possa scatenare un’asta che farà schizzare il costo del cartellino alle stelle. Per questo Ausilio vorrebbe muoversi in anticipo, magari bloccandolo già a gennaio in modo da impedire alle altre big interessate di fiondarsi su di lui.

Le alternative

L’Inter, ovviamente, mette in conto la possibilità di perdere Kabak, vista la concorrenza, quindi sonda il terreno anche per altri centrali. Vi abbiamo già parlato di Andersen, centrale danese in forza alla Sampdoria. Oltre a lui, Ausilio segue con attenzione Gianluca Mancini, centrale atalantino che nell’ultima di campionato ha segnato proprio contro i nerazzurri.

Oltre a lui, occhio a Todibo del Tolosa, altro giovanissimo. Per quanto riguarda i parametri zero, Ausilio segue con attenzione l’evolversi delle situazioni contrattuali di Vertonghen del Tottenham, prossimo avversario europeo proprio dei ragazzi di Spalletti, e di Diego Godin, esperto centrale uruguaiano in uscita dall’Atletico Madrid.