Mercato Inter. Diego Costa e Lemar avvicinano l’obiettivo di Luciano Spalletti

L’Inter si prepara ad accontentare Luciano Spalletti

Luciano Spalletti vuole ancora qualche operazione prima di dirsi soddisfatto. Gli uomini dell’Inter sono al lavoro.

Il mercato dell’Inter non si è ancora fermato. Luciano Spalletti ha chiesto ancora tre innesti per la sua rosa e la priorità viene data al ruolo di terzino destro. I nomi per il ruolo sono tanti ma, per ora, il preferito di Spalletti resta Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid, vecchia conoscenza del campionato italiano quando vestì le maglie di Genoa e Sassuolo.

Il terzino croato, al momento, è ancora in Russia con la propria nazionale e giocherà i quarti di finale venerdì 6 alle 20.00 contro il Brasile. Nel frattempo, però, gli uomini di mercato dell’Inter continuano a lavorare per cercare una via percorribile per portare il terzino a Milano. L’aiuto, questa volta, potrebbe arrivare dal Fair Play Finanzario. L’Atletico Madrid, infatti, in questa stagione dovrà pagare il riscatto obbligatorio per Diego Costa (50 milioni) e versare il pagamento per Lemar (60 milioni più bonus) e, ora, i colchoneros sono costretti a vendere per rientrare delle spese.

La via per Vrsaljko

Secondo Luciano Spalletti l’arrivo di un terzino è indispensabile e, il prescelto, sembra essere proprio Sime Vrsaljko. Il croato ha da poco rinnovato con l’Atletico arrivando a guadagnare 3 milioni l’anno ma, nonostante questo, Simeone non lo considera indispensabile. In stagione, infatti, spesso gli sono stati preferiti Juanfran e Thomas Partey.

Quando finirà il Mondiale si potrà iniziare a contattare la società e l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di quest’affare. Sperando che l’Atletico possa allentare un po’ la presa.