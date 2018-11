Inter: non solo la sconfitta. Altra tegola in casa nerazzurra

L’Inter cade a Londra, non solo una sconfitta che rischia di compromettere il cammino in Champions League, altro problema tra i nerazzurri

Una sconfitta dolorosa per l’Inter di Luciano Spalletti. La rete di Eriksen all’80° cambia totalmente il destino dei nerazzurri in Champions League. Ora, non basterà battere il Psv a ‘San Siro’, ma tenere un orecchio alla radiolina o incollarsi davanti alla tv per seguire Barcellona-Tottenham, nella speranza che gli Spurs non vincano in Spagna.

L’Inter era padrona del proprio destino. Ora non lo è più. In casa nerazzurra c’è un altro problema: l’infortunio di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è uscito al 44° del primo tempo, sostituito da Borja Valero.

Le prime notizie arrivate durante l’intervallo del match, hanno parlato di un affaticamento muscolare. L’ennesimo problema fisico per Nainggolan in questa prima parte di stagione. Problemi che non consentono al centrocampista nerazzurro di arrivare al 100% della condizione fisica.

Ulteriori notizie si avranno al ritorno in Italia della squadra. L’Inter è attesa domenica sera all’Olimpico di Roma, dove affronterà i giallorossi. Dopo la caduta di questa sera, la squadra di Spalletti è chiamata al pronto riscatto, tornando protagonista in campionato.

Di fronte avrà una Roma decimata dagli infortuni. Il tecnico Di Francesco dovrà fare a meno di molti titolari e contro i nerazzurri scenderà in campo una squadra molto rimaneggiata.