Inter, non accadeva da quasi sette anni. L’ultima volta con Samuel e Milito

Si deve tornare indietro di quasi sette anni, con protagonisti Samuel, Milito e un altro eroe del Triplete, per trovare questo andamento

Vecino al 92° contro il Tottenham in Champions League, Brozovic al 94° contro la Sampdoria in campionato, l’Inter ritrova due vittorie consecutive tra Europa e Italia dopo quasi sette anni. Si deve tornare indietro alla stagione 2011/2012, con i nerazzurri impegnati nella fase a gironi. Inseriti nel gruppo B con CSKA Mosca, Lilla e Trabzonspor, l’Inter di Claudio Ranieri conclude al primo posto, qualificandosi agli ottavi di finale.

L’Inter costruisce il successo nel girone battendo il CSKA a Mosca e vincendo due volte contro i francesi del Lilla, compreso un pareggio contro i turchi del Trabzonspor. Il 2 novembre 2011 arriva l’ultima vittoria nella fase a gironi. A ‘San Siro’, i nerazzurri superano 2-1 il Lilla, grazie alle reti di Samuel al 18° e Milito al 65°. Per i francesi a segno de Melo all’83°. Il 19 novembre 2011, l’Inter affonta a ‘San Siro’ il Cagliari in campionato. Altra vittoria della squadra di Ranieri, che supera 2-1 i rossoblu con le reti di Thiago Motta al 54° e Coutinho al 60°. Per il Cagliari rete di Larrivey all’88°.

Doppietta dopo sette anni

Il doppio successo ottenuto tra il 2 novembre 2011 e il 19 novembre 2011 ha visto l’Inter vincere due incontri consecutivi tra Champions League e serie A per l’ultima volta nella sua storia. Sono passati 17 giorni da un match all’altro, perchè l’incontro in programma il 6 novembre 2011 contro il Genoa è stato rinviato per maltempo (recuperato il 13 dicembre 2011, ndr).

Dopo quasi sette anni, i nerazzurri sono tornati al doppio successo consecutivo tra Champions League e campionato. Due vittorie che hanno rilanciato l’Inter di Luciano Spalletti in questa stagione. Un inizio deficitario in serie A, con soli 4 punti ottenuti in quattro giornate. Tutto l’ambiente nerazzurro aveva bisogno di una svolta, di un cambio di marcia.

La svolta in 4 giorni

Da martedì 18 settembre a sabato 22 settembre, la stagione dell’Inter ha svoltato completamente. Il ritorno in Champions League, l’esordio a ‘San Siro’ contro il Tottenham davanti a 65.000 spettatori. Un match ribaltato in modo incredibile negli ultimi sei minuti, dall’86° con il capolavoro di Mauro Icardi, al 92° con il colpo di testa di Matias Vecino, l’uomo dalle reti pesanti, che ha cambiato la storia nerazzurra.

Una vittoria che ha ridato entusiasmo e slancio a tutta la squadra, che ieri sera a Genova ha ottenuto un’altra vittoria all’ultimo assalto. Successo nel segno di Marcelo Brozovic, con il suo destro al 94° che ha gonfiato la rete blucerchiata. L’Inter è tornata? Sicuramente Spalletti ha compattato il gruppo, come si è visto negli ultimi due incontri. Carattere, spirito e mentalità: tre parole usate dal tecnico nerazzurro per riassumere l’Inter degli ultimi giorni. Ora, la risalita in campionato passa da ‘San Siro’. Martedì sera arriva la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli. I nerazzurri vogliono continuare la serie positiva.