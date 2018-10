Inter Nike | In anteprima alcuni dei nuovi prodotti in uscita a gennaio (FOTO)

Inter Nike, alcune immagini dei nuvi prodotti

Inter Nike – Come ormai di consueto, durante la stagione, i nerazzurri avranno un nuovo look durante la parte primaverile della stagione. Si tratta di tute, divise da allenamento e di rappresentanza. Solitamente la nuova collezione farà il suo esordio a a cavallo tra gennaio e febbraio. Durante lo stesso periodo è prevista l’uscita della divisa celebrativa dei 20 anni di partnership con Nike (leggi qui per maggiori informazioni). Il sito specializzato Ofoball ha fatto trapelare soltanto poche immagini al momento. A breve, con molta probabilità, ne usciranno delle altre.

La nuova collezione

Fonte: Ofoball