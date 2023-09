Zilliacus-Inter, l’imprenditore insiste ancora: il trio da sogno sul campo e una volontà specifica

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/09/2023

Zilliacus-Inter, l’imprenditore torna a parlare sui social. In casa nerazzurra sono giorni di tanta tensione visto il derby che si giocherà dopodomani pomeriggio a San Siro. Il Milan, infatti, in questo inizio di campionato, ha dimostrato di essere un avversario molto temibile per qualità di giocatori e per mole di gioco creato.

Ma se la squadra è impegnata, da un lato, a preparare la sfida, ecco che tornano sempre in auge le questioni riguardanti la cessione del club nerazzurro. Uno dei nomi che si è più interessato per acquistare l’Inter è stato quello dell’imprenditore finlandese Zilliacus. Lo stesso Zilliacus, nella giornata di oggi, attraverso i suoi canali social, ha parlato di un suo sogno, nel caso in cui acquistasse il club di viale della Liberazione, e ha rinnovato anche quella che è la sua intenzione.

Ecco le parole di Zilliacus: “Negli anni ’50, tre scandinavi, soprannominati Gre-No-Li dai media, guidarono il Milan verso un enorme successo. Ci sono tre giovani e bravissimi scandinavi che potrebbero fare altrettanto per l’Inter. Il 23enne norvegese Erling Haaland, il 20enne danese Rasmus Hojlund e il 22enne finlandese Daniel Håkans formerebbero un formidabile trio offensivo. E sì, lo so che alcuni diranno Ha-Ha-Ha ma non diamoci fastidio!”.

E ad un tifoso che ha commentato: “Sei solo un tifoso interista come noi”, Zilliacus ha risposto: “Hai ragione, sono interista come te. Ma sono anche un imprenditore abituato a realizzare i miei sogni”.