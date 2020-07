Zidane su Hakimi: "Al momento è ancora un nostro giocatore"

Zinedine Zidane non si sbilancia sul futuro Achraf Hakimi, nonostante il giocatore abbia già svolto, nella giornata di ieri, le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni. Interpellato sul futuro dell'esterno marocchino, il tecnico del Real Madrid ha risposto così alle domande dei giornalisti:

"Hakimi è un nostro giocatore, anche se al momento può succedere di tutto. Ha disputato una buona stagione con il Borussia, ma c'è la parte sportiva e la parte economica, e sappiamo bene come stanno le cose. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore: toccherà al club, al giocatore e all'allenatore scegliere."

Quelle di Zidane sembrano parole di circostanza, in quanto il futuro di Hakimi sembra ormai bene delineato. Anzi, secondo quanto riportato ieri dal giornalista Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri.