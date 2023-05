Zhang-Inter, il presidente nerazzurro sprizza felicità. E su Simone Inzaghi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro parla dopo la partita. Una finale storica raggiunta dopo 13 anni, dopo la gloriosa notte del Camp Nou. Allora i giocatori erano altri, ma il sogno sempre lo stesso: provare a vincere la Champions. Intanto, dopo la sfida, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha mostrato tutto il suo entusiasmo ai microfoni di Sky Sport.

Sulla finale raggiunta: “Se mi aspettavo di arrivare in finale di CL a inizio stagione? Era difficile da credere, solo Lukaku mi aveva detto che lo avremmo fatto. Ha previsto lui questo grande futuro per l’Inter. È un club con una storia di successi, sette anni fa l’abbiamo comprato sapendo quale fosse il focus. Vogliamo continuare così”.

Su Inzaghi: “Credo che lui abbia una mentalità vincente. In tutte le squadre ci sono up e down e lui è stato bravo a portare la squadra sulla rotta giusta fino alla vittoria. Real o City ora? Sono due grandi squadre, l’Inter ha già superato un girone con due squadre fortissime. Sarà una bellissima finale, daremo filo da torcere a tutti e sarà una bellissima finale per il nostro club”.