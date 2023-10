Zhang-Inter, il presidente nerazzurro punta al rifinanziamento: ecco perchè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/10/2023

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro punta al rifinanziamento. In casa interista è tempo di concentrarsi nuovamente sul campo da gioco. Dopo il sanguinoso pareggio contro il Bologna, che è stato percepito dall’ambiente come una sconfitta, la squadra di Inzaghi è obbligata a portare a casa i tre punti nella complicatissima sfida di Torino contro la squadra granata.

Intanto, in viale della Liberazione, tiene sempre banco la questione inerente alla possibile cessione della società. Il quotidiano Tuttosport, però, ha parlato della volontà del presidente nerazzurro, Steven Zhang, di rifinanziare il prestito contratto con il fondo Oaktree. Il delfino di Suning, infatti, avrebbe intenzione di rimanere in sella al club di sua proprietà e sta cercando qualcuno che possa rifinanziare a tassi agevolati.

Attualmente, Zhang, si è obbligato per un prestito da 275 milioni di euro con il 12 per cento di tassi di interesse. Adesso, sempre secondo il quotidiano, avrebbe deciso di affidare l’incarico a Goldman Sachs. Intanto, ci sono diversi fondi arabi intenzionati ad investire per acquistare il club nerazzurro e vorrebbero presentare un’offerta allo stesso Zhang. Ma attenzione, questi fondi non sono i soli. Infatti, anche dagli Stati Uniti ci sono interessi che dovranno essere tenuti d’occhio nelle prossime settimane che verranno.