Zanetti-Inter, c’è l’annuncio su Lautaro. Il vice-presidente conferma anche una cessione imminente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/07/2023

Zanetti-Inter, parla il vice-presidente nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di ESPN Argentina, l’ex capitano e attuale presidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato di tanti temi, due su tutti. Il primo quello di Lautaro Martinez e della possibilità che possa essere il prossimo capitano dell’Inter, il secondo quello della possibile cessione di Facundo Colidio, che è cresciuto per qualche anno nella Primavera nerazzurra, ma che è esploso ultimamente in Argentina. Ecco le parole di Zanetti.

Sulla possibile partenza di Facundo Colidio verso l’Argentina: “Colidio ha fatto un processo importante con l’Inter. Ha giocato nella Primavera, poi è andato nel campionato belga, al Tigre si è sentito un giocatore importante e ha dimostrato di esserlo. Per questo lo vogliono tanti club. Dove andrà? Può essere che vada al River. Il Boca si è interessato, quasi avevamo un accordo, il giocatore ha deciso di aspettare e ora stiamo parlando col River.

Sulla possibilità di Lautaro capitano: “Molto probabile lo sarà, in finale c’era ancora Brozovic e non è stato lui capitano. Lautaro è un giocatore molto importante per noi. È un riferimento, è molto difficile che vada via. Deluso dopo il Mondiale? Ho parlato con Lauti, abbiamo un ottimo rapporto. Sono stato fortunato a vedere l’intero Mondiale e ho visto che quando è uscito dal campo e Julián Álvarez ha segnato il gol, è stato il primo ad abbracciarlo. Sono ragazzi positivi, che lasciano da parte l’interesse personale, perché l’obiettivo era diventare campione del mondo. E il ragazzo lo ha dimostrato. E con l’Olanda doveva calciare un rigore decisivo, quindi che era altrettanto importante, perché è la verità, era importante. E quando è tornato è arrivato più cattivo”.

Ancora su Lautaro: “Quando abbiamo comprato Lautaro non abbiamo guardato all’immediato, ma a quattro o cinque anni, ed è successo di tutto. Essendo così giovane, all’inizio ti prende l’entusiasmo, ma poi come tutti ha avuto alti e bassi. E a un certo punto trovi un equilibrio e rimani lì , e così è stata la carriera di Lautaro. Cosa cerchiamo in un giocatore? “Molta personalità, soprattutto nei momenti difficili, e generosità. I calciatori argentini piacciono per questo, perché ci adattiamo a qualsiasi tipo di circostanza”.