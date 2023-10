Youth League, altro pari per i nerazzurri. Ecco come è andata

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/10/2023

Youth-League, nella seconda partita del girone l’Inter di Chivu pareggia per 1 a 1 contro il Benfica.

La Primavera nerazzurra veniva dal rocambolesco 3 a 3 rimediato contro la Real Sociedad nella gara d’esordio, ma se in quella occasione c’è stato tanto da recriminare, il pari contro i lusitani ha un sapore decisamente diverso.

I baby nerazzurri sono andati in vantaggio già all’unidicisemo con un gol di Berenbruch lesto a rubare il pallone a Diogo Proste e poi freddo nel battere il portiere Velickovic nell’uno contro uno.

L’Inter però non è riuscita a dar seguito al vantaggio ottenuto, tornando a soffrire il Benfica che ha praticamente fatto la partita mettendo sotto i nerazzurri. I ragazzi di Chivu non sono riusciti a sfruttare appieno un paio di occasioni, ma sono riusciti a mantenere il vantaggio alzando un vero muro davanti al portiere Calligaris. Youth League, Inter- Benfica finisce 1-1. Al vantaggio nerazzurro di Berenbruch ha risposto Joao Rego Secondo tempo che si è svolto sullo stesso canovaccio del primo con i nerazzurri bassi in difesa il Benfica a fare il match. Al 75esimo sono comunque i nerazzurri ad andare vicino al raddoppio con Issiaka che, con un sinistro deviato, scheggia la traversa. Subito dopo assalto decisivo Benfica che solo all’82esimo trova il meritato pareggio grazie alla rete di Joao Rego. Decisiva la deviazione di Stante che spiazza Calligaris.

Rispetto alla partita di 15 giorni fa si può dire che il punto portato a casa dai nerazzurri oggi vale oro, perché seppur in vantaggio per quasi tutto il match il Benfica è stato nettamente superiore in tutte le fasi del match.

Inter e Benfica aspettano il risultato di Salisburgo Real Sociedad che al momento si trovano sul 2 a 2. Qualora il match si concludesse con un pari, tutte e 4 le squadre sarebbero a 2 punti dopo due partite.