Verso Napoli Inter, la probabile formazione: sciolto l'ultimo dubbio

L'Inter a caccia della matematica qualificazione alla prossima Champions League. Con un successo contro il Napoli, i nerazzurri staccherebbero il biglietto per la rassegna continentale 2019/2020. Contro i partenopei, Spalletti non cambierà modulo: sarà 4-2-3-1.

Il tecnico nerazzurro avrebbe sciolto anche gli ultimi dubbi: Icardi o Lautaro in attacco? Spalletti avrebbe scelto l'ex Racing Club de Avellaneda. In porta il capitano Handanovic, tornerà D'Ambrosio a destra, Miranda ancora al centro della difesa con Skriniar, confermato Asamoah a sinistra. A centrocampo, Brozovic e Vecino, mentre in attacco, saranno Candreva, Nainggolan e Perisic a supportare Lautaro.

Nell'edizione delle 16:00 di Sky Sport 24, conferme sull'undici iniziale: Handanovic, D'Ambrosio, Miranda Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Candreva, Nainggolan, Perisic, Lautaro.