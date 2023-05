Verona-Inter, Inzaghi pensa alla formazione: un’idea (quasi) inedita sulla sinistra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/05/2023

Verona-Inter, Inzaghi riflette sulla formazione da schierare. La bella vittoria di ieri contro la Lazio, ha certificato che l’Inter è viva ed ha intenzione di lottare per raggiungere un piazzamento alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi non solo ha portato i tre punti a casa, ma ha anche convinto dal punto di vista della prestazione in campo.

Ma il tempo di crogiolarsi è già finito, e la testa dei nerazzurri dovrà focalizzarsi subito alla partita infrasettimanale contro il Verona. La squadra veneta si sta giocando la permanenza in Serie A e non vorrà regalare nulla all’Inter, proprio perchè potrebbe essere una delle ultime spiagge. Per questo, Simone Inzaghi, dovrà necessariamente preparare al meglio la sfida scegliendo gli uomini adatti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha in mente una mossa quasi del tutto inedita per la sua squadra e che riguarda il ruolo di esterno sinistro. Vista l’assenza forzata di Gosens e visto che Dimarco ha bisogno di rifiatare, l’ultima suggestione è quella di spostare Raoul Bellanova sulla corsia mancina. Il giocatore ha già giocato in quella posizione da subentrato nella partita contro la Fiorentina dando degli ottimi segnali e creando anche molti pericoli ed occasioni. Che possa essere questa la soluzione in attesa del tedesco?