Un pareggio che sa di beffa. Inter, quanti rimpianti

L’indomani di un pareggio strano, casuale. L’Inter per l’ennesima volta sbatte contro un tabù chiamato “gol” che per troppe partite ha dimostrato di essere il punto nevralgico di questa squadra. In questa seconda parte di campionato, la squadra di Conte, fa molta fatica a capitalizzare le palle gol che costruisce. Le quali sono tante, ma pecca di quella freddezza e lucidità sottoporta che per buona parte di stagione ha avuto. Ieri sera però, oltre alla molta sfortuna avuta(con due pali colpiti), si è reso assoluto protagonista il portiere della Fiorentina, Terracciano. Quest’ultimo protagonista di grandi interventi soprattutto nel primo tempo, nei quali ha chiuso la porta a Lukaku e compagni.

Nel secondo tempo, però, c’è stato anche un calo fisico generale della squadra nerazzurra. Il che ha permesso che la partita diventasse più equilibrata e, presi dalla troppa foga di cercare il gol, l’Inter ha concesso due contropiedi,per la squadra viola, che alla fine potevano essere fatali. Un film che, purtroppo, sì è già visto troppe volte nelle ultime partite post lockdown.