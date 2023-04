Ultim’ora, la FIGC si esprime sulla curva della Juventus: la decisione fa discutere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2023

Ultim’ora, la FIGC decide sulla chiusura della curva della Juventus. Dopo la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, giocatasi all’Allianz Stadium di Torino, tante sono state le polemiche per quanto riguarda i cori e gli ululati razzisti che parte della curva bianconera ha indirizzato verso l’attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku.

Inizialmente, il giudice sportivo, aveva deciso di chiudere la curva per un turno. Ma proprio in questi minuti arriva la novità della decisione della prima sezione della Corte d’Appello FIGC. Infatti, la chiusura per un turno è stata sospesa e ogni decisione è stata rimandata alle sezioni unite.

La decisione, in tal senso, sta facendo molto discutere tra chi ritiene che sia scorretto fare un passo indietro rispetto a quanto precedentemente stabilito e chi sostiene che su un caso delicato come quello del razzismo è il caso di fare giurisprudenza. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione.