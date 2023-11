Ultim’ora Inter, Pavard esce per infortunio: ecco le condizioni del difensore francese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/11/2023

Ultim’ora Inter, le condizioni di Benjamin Pavard. Uscito al minuto 32 per infortunio, Benjamin Pavard preoccupa il mondo nerazzurro per il suo infortunio. Una caduta e un movimento innaturale del ginocchio che hanno messo in allerta facendo entrare anche la barella in campo – anche se il giocatore è uscito con le sue gambe dal campo.

Stando alle prime impressioni, il giocatore è uscito a causa di un trauma al ginocchio sinistro da valutare nei prossimi giorni. I tifosi nerazzurri e Simone Inzaghi sperano che lo stop possa essere quanto più breve possibile.