ULTIM’ORA! Gravina annulla la squalifica in Coppa Italia a Lukaku: le sue parole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2023

Ultim’ora, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, annulla la squalifica a Romelu Lukaku. Dopo i fatti di Coppa Italia e dopo la squalifica comminata all’attaccante belga che aveva reagito ai cori e ululati razzisti da parte della Curva della Juventus, è arrivata la decisione sul belga. L’Inter, infatti, aveva fatto ricorso per togliere la squalifica al giocatore, ma senza successo.

Le ore successive sono state un susseguirsi di (giuste) critiche nei confronti della classe arbitrale e delle istituzioni del nostro calcio che, nonostante la tardiva decisione, hanno fatto una figura pessima davanti al resto d’Europa e del mondo. L’Ansa, intanto, ha riportato la decisione di Gravina.

Ecco quanto comunicato dall’agenzia: “Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha appena graziato “in via eccezionale e straordinaria” l’interista Romelu Lukaku che era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia e poi squalificato per una giornata. “Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo – è la spiegazione del provvedimento della Federcalcio – è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”. Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno tra Inter e Juventus in programma mercoledì”.