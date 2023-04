Ultim’ora- Ecco la sentenza della corte d’appello su Lukaku

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/04/2023

Ultim’ora Inter- Si attendeva la sentenza relativa al ricorso sulla squalifica di una giornata imposta a Romelu Lukaku in seguito all’espulsione rimediata nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia Juventus – Inter.

Come si legge nel dispositivo della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riportato sul sito della FIGC, il reclamo presentato dall’Inter è stato respinto.

La sezione presieduta da Carmine Volpe, ha dunque rigettato la richiesta di annullamento della squalifica. Il giocatore dovrà scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia. Non sarà quindi presente nel match di ritorno della semifinale contro la Juventus in programma mercoledì prossimo.

Ultim’ora- il ricorso contro la squalifica di Lukaku dopo l’espulsione in Juventus-Inter è stata respinta. La curva invece sarà aperta.