Ultim'ora! Hakimi è atterrato in Italia: adesso visite e poi la firma

Quello che sembrava un sogno qualche giorno fa, adesso è diventato realtà. Achraf Hakimi è appena atterrato a Milano, all'Aeroporto di Linate, e si appresta diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.



Il giocatore marocchino svolgerà questa mattina le visite mediche di rito, per poi recarsi al quartier generale nerazzurro di Via Liberazione per firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 5 anni.



Il direttore sportivo Piero Ausilio ha imbastito questa operazione in gran segreto più di due mesi fa, e adesso può godersi i frutti del suo lavoro. Al Real andranno circa 40 milioni di euro, più eventuali bonus per un valore di 5 milioni.