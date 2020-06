Ufficiale! L'Inter presenta la prima maglia per la prossima stagione

L'annuncio era nell'aria, e proprio questa mattina l'Inter ha svelato uffcialmente al mondo la prima maglia della prossima stagione. Come anticipato ormai da mesi, il kit nerazzurro dell'anno prossimo si presenta con un insolito tema a zig-zag, forse a richiamare le movenze del biscione, animale simbolo del club meneghino.

Per vedere questo nuovo kit in campo non dovremo aspettare settembre: i giocatori dell'Inter infatti la indosseranno per la prima volta già il 13 luglio, in occasione del match casalingo contro il Torino. Tornando alla presentazione, pochi minuti fa è stato pubblicato su tutti gli account social del club un video per l'occasione.

Le immagini mostrano Milano, segno di come il club spinga molto sull'appartenza al capoluogo lombardo. Insieme al video anche alcune parole: "La nostra città. Il nostro sogno. Il nostro futuro. Fatta per rompere le barriere."