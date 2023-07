UFFICIALE, Inter: arriva il rinnovo tanto atteso. Contratto fino al 2028

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/07/2023

Ufficiale, Inter: rinnovo importante per il club nerazzurro. In questi giorni si sta parlando parecchio della campagna acquisti dell’Inter. Dopo gli arrivi di Thuram, Bisseck e, adesso, anche di Frattesi, la società è concentrata sugli altri obiettivi da regalare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Ma il mercato nerazzurro non riguarda solamente le entrate e le uscite, ma anche i rinnovi di contratto. Detto che alcuni giocatori sono andati via in scadenza, c’erano alcune situazioni ancora da capire, soprattutto per quei giocatori in scadenza il 30 giugno del 2024. Tra questi, anche Alessandro Bastoni. Il difensore ex Atalanta, proprio qualche minuto fa, ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2028.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 2028”.