Ufficiale, il post-Lukaku è iniziato: ecco chi sarà il prossimo 9 dell’Inter

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/07/2023

Ufficiale, il post-Lukaku è già cominciato per i nerazzurri. La notizia clamorosa degli ultimi giorni, per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter, è sicuramente quanto accaduto con la vicenda Lukaku. Il giocatore, attualmente di proprietà del Chelsea, non si è fatto trovare reperibile, mentre la dirigenza nerazzurra aveva chiusa l’affare con i blues, perchè stava trattando con la Juventus.

Fino a questo momento, anche se ci sono stati dei tentativi, dal lato del calciatore, di ricucire i rapporti, da viale della Liberazione c’è assolutamente la porta chiusa. E un’altra dimostrazione sta nel fatto che l’Inter ha già pensato al dopo Lukaku, assegnando quella che sarebbe dovuta essere la sua maglia numero 9.

Attraverso i propri canali social, infatti, il club nerazzurro ha diramato che il numero 9 della squadra sarà il nuovo acquisto, Marcus Thuram. Il giocatore, dopo un derby di mercato avvincente con il Milan, è arrivato a parametro zero, a conclusione del suo precedente rapporto contrattuale con il Borussia Monchengladbach.

Per l’Inter, il post-Lukaku è già iniziato e la LuLa è solamente un lontano ricordo per la società. Adesso è il momento di oliare bene i meccanismi di un’altra coppia che, con ogni probabilità, sarà formata da Lautaro e Thuram. Due giocatore che, insieme, dovranno trascinare l’attacco nerazzurro.