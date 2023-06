UFFICIALE, Dzeko va al Fenerbahce: il commovente saluto del bosniaco all’Inter

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/06/2023

Ufficiale, Dzeko passa definitivamente al Fenerbahce. Dopo essersi tanto rincorsi negli anni ed essersi uniti due anni fa, è arrivata a conclusione l’avventura di Edin Dzeko con la maglia nerazzurra. L’attaccante bosniaco, infatti, vede spirare il suo contratto il 30 giugno prossimo e la società gli ha comunicato che non verrà rinnovato.

Ecco perchè, il Cigno di Sarajevo, ha deciso di provare una nuova avventura e la prossima tappa sarà in Turchia, con la maglia del Fenerbahce. Dopo gli annunci ufficiali, lo stesso Dzeko ha mandato un messaggio a tutto il mondo Inter attraverso i propri canali social.

Ecco le commoventi parole di Dzeko: “Ciao pazza Inter, sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione. Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe. È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter”.