Torino-Inter, Lautaro arriva tardi: Inzaghi ha in mente un cambio modulo per la sfida

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/10/2023

Torino-Inter, Inzaghi pensa ad un cambio modulo per la partita. Mentre i nerazzurri attendono i ritorni dei giocatori dalle partite giocate con le rispettive nazionali, ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi, sta preparando la sfida contro il Torino di Ivan Juric. Una partita che diventa fondamentale se si pensa al bruttissimo pareggio che è stato ottenuto dai nerazzurri contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato.

Proprio per evitare brutte sorprese, Inzaghi, cercherà di dare spazio alle certezze della squadra, sperando di ottenere, questa volta, i tre punti. Ma il tecnico nerazzurro ha un dubbio di formazione, e riguarda il capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, così come Alexis Sanchez, tornerà dalle partita con l’albiceleste soltanto giovedì e avrà pochissimo tempo per allenarsi, oltre alla non indifferente stanchezza per il lungo viaggio.

Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi avrebbe in mente un cambio modulo. La novità sarebbe quella di togliere una punta e inserire un trequartista. Il tecnico sta riflettendo se mettere Frattesi come mezz’ala destra, con Barella mezz’ala sinistra e Mkhitaryan più avanzato. Oppure, un’altra opzione, lasciare il centrocampo titolare con Mkhitaryan e Barella mezze ali e inserire Klaassen sulla trequarti.

L’unica punta potrebbe essere Marcus Thuram che con la sua Francia non è mai partita titolari nelle sfide giocate dai bleus.