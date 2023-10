Torino-Inter, Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio. Ecco la probabile

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/10/2023

Torino-Inter, avrà fischio di inizio domani alle ore 18. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti dopo il pareggio casalingo contro il Bologna e per riportarsi in cima alla classifica.

Nella seduta del pomeriggio ad Appiano Gentile il gruppo degli arruolabili è all completo con il rientro dal Sud America anche di Alexis Sanchez. Subito dopo la squadra raggiungerà il capoluogo piemontese in bus.

Torino-Inter, dentro i titolarissimi. Barella preferito a Frattesi, in avanti c’è la ThuLa

Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico si affiderà alla squadra “titolare”. A centrocampo sembra che alla fine Barella abbia vinto il ballottaggio con Frattesi per la maglia da titolare. Confermato dunque il centrocampista sardo accanto a Mkhitaryan e Calhanoglu. In difesa davanti a Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni. Ali di centrocampo Dumfries e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez sarà affiancato da Thuram.

Indisponibili Marko Arnautovic e Juan Cuadrado.