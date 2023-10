Torino-Inter, Inzaghi ha un dubbio in difesa: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/10/2023

Torino-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. In casa nerazzurra si attende il ritorno dei vari giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali dopo i vari impegni. Inzaghi, infatti, a parte Cuadrado, costretto ad un altro stop, potrà contare su tutti gli effettivi per poter scegliere l’undici migliore da schierare nella partita contro il Torino in campionato.

Quella contro la squadra granata, diventa una sfida delicata e molto importante, visti i due punti sanguinosi persi contro il Bologna nell’ultimo turno. Un pareggio che ha avuto tutto il sapore di una sconfitta e su cui Inzaghi e i suoi calciatori vogliono assolutamente porre rimedio. Intanto, il tecnico interista, nel preparare la gara, ha fondamentalmente un dubbio di formazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in porta ci sarà ancora una volta Sommer a difendere i pali. In difesa Pavard, dopo la doppietta alla Scozia, dovrebbe tornare titolare insieme a Bastoni, mentre il dubbio è su chi farà il centrale, con de Vrij, che non ha giocato con l’Olanda, in vantaggio su Acerbi.

In mezzo, spazio al quintetto solito con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti la coppia sarà formata ovviamente da Lautaro e Thuram, con Alexis Sanchez che partirà inizialmente dalla panchina.